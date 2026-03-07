وفي وقت سابق من فجر الأحد، صرّح المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 8 مسيّرات بعد دخولها للمجال الجوي السعودي.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير مسيّرة شرق مدينة الرياض.

كذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع "سقوط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية".

وحضّ وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إيران، السبت، على التحلي بـ"الحكمة والابتعاد عن الحسابات الخاطئة" بعدما شنت طهران هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المملكة.

وقال الأمير خالد عبر إكس بعد لقاء مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير: "بحثنا الاعتداءات الإيرانية على المملكة في إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين بلدينا الشقيقين، وسبل وقف هذه الاعتداءات التي لا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة، متمنيّن أن يُغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة".

وكان تقرير لوكالة "بلومبيرغ" قد ذكر أن السعودية كثفت تواصلها المباشر مع إيران في محاولة لاحتواء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي تسببت في اضطرابات واسعة وأثقلت كاهل الأسواق العالمية، بحسب ما أفاد به عدد من المسؤولين الأوروبيين.

وأفاد المسؤولون لبلومبيرغ بأن مسؤولين سعوديين فعّلوا خلال الأيام الأخيرة قنواتهم الدبلوماسية الخلفية مع إيران بوتيرة أكثر إلحاحا لخفض التوتر ومنع تفاقم الصراع.

وأشاروا إلى أن عدة دول أوروبية وشرق أوسطية تدعم هذه الجهود.