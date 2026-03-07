وقال الناطق باسم السوداني، صباح النعمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أصدر أوامره إلى القيادات العسكرية والأمنية كافة، وفي قواطع المسؤولية، بملاحقة مرتكبي العمل الإرهابي بإطلاق المقذوفات باتجاه محيط السفارة الأميركية في العراق، وتقديمهم للعدالة".

وأضاف أن "القائد العام جدد في الأوامر والتوجيهات، على أن استهداف البعثات والسفارات الدبلوماسية العاملة في العراق، هو فعل لا يمكن تبريره، أو القبول به تحت أي ظرف، وأنه من الأفعال التي تمس الأمن الوطني واستقرار البلاد بأكملها".

وأشار إلى إن "مرتكبي هذه الاعتداءات يقترفون إساءة للعراق وسيادته وأمنه، وأن هذه المجاميع المنفلتة التي لا تنصاع للقانون لا تمثل بأي حال من الأحوال إرادة الشعب العراقي".

وأكد أن "خيارات الحرب والأفعال العسكرية تبقى بيد الدولة حصرا، وهي التي تمثل القرار الوطني الذي أكّدته الحكومة في مناسبات عدّة".

وتصدّت الدفاعات الجوية لصواريخ أُطلقت نحو السفارة الأميركية في بغداد مساء السبت، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر أمنية عراقية لوكالة فرانس برس.

ويُعدّ هذا الهجوم الأول من نوعه على السفارة في العاصمة العراقية منذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران الأسبوع الماضي.