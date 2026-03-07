واطمأن رئيس دولة الإمارات، خلال الاتصال، على دولة قطر إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تتعرض لها، مؤكدا التضامن معها في إجراءاتها للدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، شكر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشيخ محمد بن زايد لموقفه الأخوي الداعم لدولة قطر، معبرا عن التضامن مع الإمارات في دفاعها عن سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، إدانتهما الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي البلدين وعددا من الدول الشقيقة في المنطقة وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.. مشددين على اتخاذ جميع الإجراءات التي تصون أمن البلدين واستقرارهما وأمن شعبيهما.

كما دعا رئيس دولة الإمارات وأمير دولة قطر إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيد من الأزمات وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.