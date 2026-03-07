كما كشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المختصة في دبي تعاملت مع حادث نجم عن سقوط شظايا على واجهة أحد الأبراج بمنطقة دبي مارينا، نتيجة اعتراض جوي ناجح، ولم ينجم عن الحادث إصابات.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية ذكرت: "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأضافت: "تؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة".