وفي وقت سابق، سمع صحافيو وكالة فرانس برس في المكان انفجارات قوية.

وقالت وزارة الداخلية إن "العدوان الإيراني تسبب باندلاع حريق وبأضرار مادية في منزل ومبان عدة مجاورة في المنامة".

ولفتت إلى أن الدفاع المدني يتخذ "الإجراءات الضرورية لإخماد الحريق".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت قوة دفاع البحرين عن جاهزيتها المستمرة في "مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية".

وبحسب القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، تم منذ بدء الاعتداء الإيراني اعتراض وتدمير 86 صاروخ و 148 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.