ووجه الجيش الإسرائيلي رسالة لسكان المنطقة جاء فيها "أنتم تتواجدون بالقرب من مبان يستخدمها حزب الله، فمن أجل سلامتكم، عليكم أن تخلوها فورا".

واتهم الجيش حزب الله بمحاولة إعادة بناء قدراته في المنطقة.

وفي بيان لاحق منفصل، أنذر الجيش الإسرائيلي مجددا سكان جنوب نهر الليطاني بالإخلاء والتوجه نحو شمال النهر.

وكان الجيش الإسرائيلي أنذر الأربعاء سكان المنطقة بإخلائها والتوجه شمالا، الأمر الذي جعل المنطقة شبه خالية من السكان.

وقال الجيش في بيانه السبت إن "نشاطات حزب الله الإرهابية تُجبره على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة ... الغارات مستمرة".

وأضاف: "حرصا على سلامتكم وسلامة عائلاتكم عليكم الانتقال فورا إلى شمال نهر الليطاني".