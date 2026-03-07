كما تم رصد 121 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 119 طائرة مسيرة، بينما سقطت 2 طائرة مسيرة في أراضي الدولة، حسب بيان وزارة الدفاع الإماراتية.

وأضاف البيان: "منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 221 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 205 صاروخاً باليستياَ، فيما سقط 14 منها في مياه البحر، و سقط 2 صاروخ على أراضي الدولة. كما تم رصد 1305 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1229 منها، فيما وقعت 76 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم ايضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة".

وتابع: "خلفت هذه الاعتداءات 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و112 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، الاثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السيرلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الاوغندية، الارتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر والتركية".

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.