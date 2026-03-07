وقال كاتس مخاطباً الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده تعهدت بالالتزام بالاتفاق ونزع سلاح حزب الله، لكن ذلك "لم يحدث حتى الآن".

وأضاف: "عليكم أن تتحركوا قبل أن نقوم نحن بالمزيد، وإلا فإن الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني سيدفعان الثمن كاملاً".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحزب الله الإثنين بعد أن هاجم الأخير إسرائيل برشقات صاروخية ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في هجمات إسرائيلية أميركية على إيران، في إطار الحرب الدائرة بالشرق الأوسط.