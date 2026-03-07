وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في إطار نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان، عملت قوات خاصة من الجيش الليلة في محاولة للعثور على أدلة تتعلق بالطيار المفقود رون أراد. ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

وأضاف: "في موقع البحث لم يتم العثور على أدلة تتعلق به".

وختم البيان بالقول: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بلا كلل، ليلا ونهارا، ومن منطلق التزام عميق بإعادة جميع أبنائنا، القتلى والمفقودين، إلى إسرائيل".

من هو رون أراد؟

ووُلد رون أراد عام 1958، وكان ضابطا وملاحا جويا في سلاح الجو الإسرائيلي. في 16 أكتوبر 1986 سقطت طائرته من طراز "فانتوم" فوق جنوب لبنان أثناء تنفيذ غارة جوية، بعد خلل تقني أدى إلى انفجار قنبلة قرب الطائرة، ما اضطر الطاقم إلى القفز بالمظلات. وتم إنقاذ الطيار الذي كان معه، بينما وقع أراد أسيرا لدى عناصر من حركة "أمل" اللبنانية.

وفي السنوات التالية، تلقت إسرائيل رسائل وصورا تثبت أنه كان على قيد الحياة حتى عام 1988، قبل أن تنقطع أخباره تماما.

وتشير روايات متعددة إلى أنه نُقل لاحقا إلى جهات أخرى، من بينها حزب الله، بينما تضاربت التقديرات بشأن مصيره النهائي، إذ رجحت بعض التحقيقات أنه توفي في التسعينيات، لكن دون العثور على دليل قاطع أو مكان دفنه.

وتعد قضية رون أراد واحدة من أكثر ملفات الجنود المفقودين حساسية في إسرائيل، حيث واصلت الحكومات الإسرائيلية على مدى عقود البحث عن معلومات حول مصيره، عبر عمليات متعددة.