وأوضحت أن المواجهة أسفرت عن مقتل 26 مواطنا من بينهم 3 عسكريين من الجيش اللبناني وقتيل من الأمن العام، و15 قتيلا من أبناء بلدة النبي شيت، و9 قتلى في بلدة الخريبة، وقتيل من بلدة سرعين، وقتيل من بلدة علي النهري.

وكان حزب الله اللبناني أعلن في وقت سابق اشتباك عناصره ليل الجمعة السبت مع قوة مشاة إسرائيلية تسلّلت إلى البلدة، بعد عملية إنزال نفّذتها 4 مروحيّات.

ماذا حدث؟

وفي وقت سابق، كشف "حزب الله" تفاصيل ما قال إنها "محاولة إنزال إسرائيلي" في بلدة النبي شيت، شرقي لبنان.

وقال الحزب في بيان: "عند الساعة 22:30 من مساء الجمعة تم رصد تسلّل 4 مروحيّات إسرائيلية من الاتجاه السوري عمدت إلى إنزال قوّة مشاة عند مثلّث جرود بلدات يحفوفا، الخريبة ومعربون".

وأضاف: "تقدّمت قوّة المشاة الإسرائيلية باتّجاه الحيّ الشرقيّ لبلدة النبي شيت (حي آل شكر)، وعند وصولها إلى المقبرة، عند الساعة 11:30، اشتبكت معها مجموعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة".

وتابع البيان أنه بعد "انكشاف القوة الإسرائيلية، تطور الاشتباك وعمد الطيران الإسرائيلي إلى شن نحو 40 غارة لتأمين انسحاب القوّة من منطقة الاشتباك".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رشقات نارية شديدة في شرقي لبنان، رافقت عملية الإنزال الإسرائيلي في المنطقة.