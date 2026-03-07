وأوضح أن الأولى جرى اعتراضها وتدميرها في منطقة الربع الخالي وكانت متجهة نحو حقل شيبة النفطي، فيما تم اعتراض وتدمير المسيّرة الثانية شرق مدينة الرياض.

وحض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إيران، السبت، على التحلي بـ"الحكمة والابتعاد عن الحسابات الخاطئة" بعدما شنت طهران هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المملكة.

وقال عبر إكس بعد لقاء مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير: "بحثنا الاعتداءات الإيرانية على المملكة في إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين بلدينا الشقيقين، وسبل وقف هذه الاعتداءات التي لا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة، متمنيّن أن يُغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة".

وذكر تقرير لوكالة "بلومبيرغ" أن السعودية كثفت تواصلها المباشر مع إيران في محاولة لاحتواء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي تسببت في اضطرابات واسعة وأثقلت كاهل الأسواق العالمية، بحسب ما أفاد به عدد من المسؤولين الأوروبيين.