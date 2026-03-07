أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي في الدولة تعاملت مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.
وذكرت الوزارة أن الدفاعات الجوية رصدت الأهداف المعادية وتعاملت معها وفق الإجراءات الدفاعية المعتمدة، مؤكدة استمرار متابعة التطورات الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأجواء والأراضي الإماراتية.
وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية بأن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراضات الصواريخ والمسيرات المعادية".
وأضافت أن القوات المسلحة تواصل رفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان أمن الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين.