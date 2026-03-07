وقال عبر إكس بعد لقاء مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير: "بحثنا الاعتداءات الإيرانية على المملكة في إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين بلدينا الشقيقين، وسبل وقف هذه الاعتداءات التي لا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة، متمنيّن أن يُغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة".

هجمات صاروخية

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي إيراني أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وذكرت وزارة الدفاع أيضا أنه تم اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي كانت متجهة لحقل شيبة.

كذلك أكدت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير مسيّرة شرق مدينة الرياض.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير صاروخ من نوع كروز شرق محافظة الخرج، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير مسيّرة شمال شرق الرياض.

وذكر تقرير لوكالة "بلومبيرغ" أن السعودية كثفت تواصلها المباشر مع إيران في محاولة لاحتواء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي تسببت في اضطرابات واسعة وأثقلت كاهل الأسواق العالمية، بحسب ما أفاد به عدد من المسؤولين الأوروبيين.

وأفاد المسؤولون لبلومبيرغ بأن مسؤولين سعوديين فعّلوا خلال الأيام الأخيرة قنواتهم الدبلوماسية الخلفية مع إيران بوتيرة أكثر إلحاحا لخفض التوتر ومنع تفاقم الصراع.

وأشاروا إلى أن عدة دول أوروبية وشرق أوسطية تدعم هذه الجهود.