وقال الحزب في بيان: "عند الساعة 22:30 من مساء الجمعة تم رصد تسلّل 4 مروحيّات إسرائيلية من الاتجاه السوري عمدت إلى إنزال قوّة مشاة عند مثلّث جرود بلدات يحفوفا، الخريبة ومعربون".

وأضاف: "تقدّمت قوّة المشاة الإسرائيلية باتّجاه الحيّ الشرقيّ لبلدة النبي شيت (حي آل شكر)، وعند وصولها إلى المقبرة، عند الساعة 11:30، اشتبكت معها مجموعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة".

وتابع البيان أنه بعد "انكشاف القوة الإسرائيلية، تطور الاشتباك وعمد الطيران الإسرائيلي إلى شن نحو أربعين غارة لتأمين انسحاب القوّة من منطقة الاشتباك".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رشقات نارية شديدة في شرقي لبنان، رافقت عملية الإنزال الإسرائيلي في المنطقة.

وحسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية فقد أسفرت الغارات الإسرائيلية على النبي شيت في البقاع عن سقوط 3 قتلى و16 جريحا.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" في لبنان، إنه تم تسجيل تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء البقاع شرقي لبنان، بالإضافة إلى إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كذلك قالت وسائل إعلام لبنانية إن مواجهات بين قوة الرضوان التابعة لحزب الله والجيش الإسرائيلي وقعت في الخيام جنوبي لبنان.

وشنّ الجيش الإسرائيلي، الجمعة، سلسلة غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية".