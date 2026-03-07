واعتبر البديوي، أن استهداف منشآت تضم عناصر من القوات البحرية لدول مجلس التعاون المشاركة في مركز العمليات البحري الموحد يعد "عملا عدائيا مرفوضا يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية، ويكشف مجددا عن النهج التصعيدي الذي تنتهجه إيران تجاه دول مجلس التعاون".

وشدد البديوي، على أن دول مجلس التعاون تقف صفا واحدا في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها أو سلامة قواتها ومنشآتها الحيوية.

وأكد البديوي تضامن مجلس التعاون الكامل مع البحرين وقطر، ودعمهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما، مجددا التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ وأن أي اعتداء على إحدى دوله أو قواته المشتركة هو اعتداء على جميعها.