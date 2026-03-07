وأجرى الشيخ عبد الله بن زايد مباحثات هاتفية مع محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان، وأنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، وإغنازيو كاسيس، نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري، وجان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، وونستون بيترز، وزير خارجية نيوزيلندا، وجيهون بيراموف، وزير خارجية أذربيجان.

وتناولت الاتصالات تداعيات هذه التطورات على أمن واستقرار المنطقة، وما قد يترتب عليها من انعكاسات على الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة، كما استعرض الوزراء أهمية تعزيز التنسيق الدولي وتكثيف الجهود المشتركة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد والوزراء عن إدانتهم الشديدة للاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من دول المنطقة، مؤكدين رفضهم لمثل هذه الأعمال التي تشكل انتهاكا صريحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا مباشرا لأمن الدول وسيادتها.

وشددوا على حق الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

كما أكدوا أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة هذه التحديات، ودعم المساعي الدبلوماسية والحوار الجاد والمسؤول بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبّر الشيخ عبد الله بن زايد عن شكره وتقديره للوزراء على تضامن ودعم بلدانهم لدولة الإمارات، مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة، ومجددا حرص الإمارات على مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لإرساء الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في تحقيق المزيد من الازدهار والرخاء.