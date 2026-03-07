وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رشقات نارية شديدة في شرقي لبنان، رافقت عملية الإنزال الإسرائيلي في المنطقة.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" في لبنان، إنه تم تسجيل تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء البقاع شرقي لبنان، بالإضافة إلى إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كذلك قالت وسائل إعلام لبنانية إن مواجهات بين قوة الرضوان التابعة لحزب الله والجيش الإسرائيلي وقعت في الخيام جنوبي لبنان.

وشنّ الجيش الإسرائيلي، الجمعة، سلسلة غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ موجة هجمات إضافية في بيروت، وقال إنه يهاجم بنى تحتية لحزب الله في الضاحية.

وخلّفت الغارات الإسرائيلية ليل الخميس دمارا كبيرا في ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك بعد تحذير إسرائيلي غير مسبوق بالإخلاء، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر مقرات تابعة لحزب الله.

وقتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون الجمعة في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة النبي شيت في قضاء بعلبك حسبما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وأكدت الوزارة في بيان أن "غارات إسرائيلية أدت في حصيلة محدثة غير نهائية إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة سبعة عشر آخرين بجروح" فيما يستمر البحث عن مفقودين بين الأنقاض.