وقالت رويترز إن غارات جوية كثيفة استهدفت مطار مهرآباد في طهران.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بوقوع انفجار في الجزء الغربي من طهران.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه "بدأ موجة واسعة النطاق من الضربات" على أهداف حكومية في العاصمة الإيرانية.

وجاء إعلان هذا الهجوم الجديد بعد وقت قصير من إعلان الجيش رصده وابلا من الصواريخ الإيرانية المتجهة نحو إسرائيل.

وسُمع دوي سلسلة من الانفجارات في تل أبيب عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية والتي يُعتقد أنها ناجمة عن اعتراض الدفاعات الإسرائيلية الصواريخ.

وأفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء" بعدم وقوع إصابات.

ثم أصدر الجيش بيانا يفيد بأنه أصبح بإمكان السكان مغادرة الملاجئ "في كل مناطق البلاد".

ونشرت القناة 12 الإسرائيلية صورا لمعهد العلوم والأمن الدولي تظهر إصابة منشآت إنتاج محركات الصورايخ بالوقود الصلب داخل مجمع الصناعات الدفاعية الإيراني في بارشين بأضرار جسيمة.

وفجر الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شنّ موجة ضربات واسعة النطاق على طهران استهدفت ما وصفها بـ"بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني" في العاصمة.

وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إيال زامير إن إسرائيل انتقلت إلى المرحلة الثانية من الهجمات على إيران.

وأضاف زامير: "في هذه المرحلة، سنواصل تفكيك النظام وقدراته العسكرية".

وأوضح أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ منذ صباح السبت الماضي نحو 2500 هجوم على أهداف داخل إيران خلال ما وصفه بـ"مرحلة الهجوم المفاجئ"، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية حققت تفوقا جويا ودمرت أكثر من 60 بالمئة من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأشار إلى أنه تم ضرب مئات المنصات الصاروخية، معتبرا أن ذلك ساهم في حماية الأرواح داخل إسرائيل.

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الخطر لم ينته بعد، قائلا: "كل صاروخ فتاك ويمثل تهديدا".