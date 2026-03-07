وذكرت وزارة الدفاع أيضا أنه تم اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي كانت متجهة لحقل شيبة.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير صاروخ من نوع كروز شرق محافظة الخرج، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير مسيّرة شمال شرق الرياض.

وقال تقرير لوكالة "بلومبيرغ" إن السعودية كثفت تواصلها المباشر مع إيران في محاولة لاحتواء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي تسببت في اضطرابات واسعة وأثقلت كاهل الأسواق العالمية، بحسب ما أفاد به عدد من المسؤولين الأوروبيين.

وأفاد المسؤولون لبلومبيرغ بأن مسؤولين سعوديين فعّلوا خلال الأيام الأخيرة قنواتهم الدبلوماسية الخلفية مع إيران بوتيرة أكثر إلحاحا لخفض التوتر ومنع تفاقم الصراع.

وأشاروا إلى أن عدة دول أوروبية وشرق أوسطية تدعم هذه الجهود.

وأضافوا أن الاتصالات شملت أجهزة أمنية ودبلوماسيين من الجانبين، غير أنه لم يتضح ما إذا كانت قد وصلت إلى مستويات قيادية أعلى، كما أن إيران أظهرت حتى الآن ميلا محدودا للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وجاءت هذه التحركات في وقت ردت فيه إيران على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير بشن هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة على الدول الخليجية المجاورة.

وفي المقابل، دعت دول الخليج إيران إلى تجنب استهدافها في أي رد عسكري، فيما أكدت أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا يمكنهما استخدام أجوائها أو أراضيها لشن هجمات على إيران.