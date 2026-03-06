وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الاعتداء "يمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها، كما يشكل تصعيدا خطيرا يمس أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة".

وأعربت الإمارات عن "تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة".

وشددت الإمارات على ضرورة "وقف التصعيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.