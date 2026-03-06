وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان في بيان نشرته رئاسة الأركان العامة للجيش: "تصدت القوات المسلحة الكويتية منذ فجر الجمعة الموافق 6 مارس 2026 لموجة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة المعادية القادمة من إيران".

ووفق البيان "اعترضت ودمرت الدفاعات الجوية الكويتية عدد (12) طائرة مسيّرة في شمال ووسط البلاد، وعدد (14) صاروخا في جنوب البلاد، سقط منها عدد (2) خارج منطقة التهديد".

وأضاف البيان: "خلّفت هذه الهجمات الغاشمة أضرارا مادية فقط، نتيجة سقوط شظايا".

ونوّه البيان إلى أن "أصوات الانفجارات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة".

وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش بالجميع "ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة".

وشدد البيان على أن "القوات المسلحة الكويتية على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".