وتأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد في إطار حرصه على الاطمئنان على أحوال المصابين إثر الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي الدولة وسير علاجهم والرعاية اللازمة التي يحظون بها.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد معهم وأفراد عائلاتهم وهم من الجنسيات الإماراتية والسودانية والإيرانية والباكستانية والهندية الأحاديث الودية.

وقال الشيخ محمد بن زايد: "أنتم بين أهلكم وفي بلدكم، وسلامتكم وكل من يعيش على أرض دولة الإمارات، مسؤولية وأمانة وتمثل لنا أولوية قصوى".

وأضاف: "مثل هذه الظروف تظهر المعدن الأصيل لمجتمع الإمارات ووعيه من خلال تكاتفه وتعاونه والتزامه بإرشادات السلامة التي تصدرها الجهات المعنية والمختصة في الدولة، مما كان له كبير الأثر في نجاح جهودها الوطنية".

كما أعرب عن شكره لجهود الطواقم الطبية عامة الذين يعملون بمسؤولية وإخلاص ويقدمون كل الدعم والرعاية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

من جانبهم أعرب المصابون وعائلاتهم عن شكرهم وتقديرهم لزيارة الشيخ محمد بن زايد مثمنين الاهتمام الذي يحظى به المقيمون على أرض الإمارات من قبل قيادتها.

وكان عدد من المصابين قد غادروا المستشفى خلال الأيام الماضية بعد تلقيهم العلاج والرعاية الطبية اللازمة وتماثلهم للشفاء.