وقال زامير مخاطبا الجنود وفق بيان للجيش "نحن بصدد سحق النظام الإيراني الإرهابي وسنغتنم كل الفرص لترسيخ إنجازاتنا".

وكان زامير قال الخميس إن الحملة العسكرية دخلت "مرحلة جديدة"، وتوعد طهران بـ"مفاجآت أخرى"

وفي وقت سابق من الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قصف الملجأ العسكري المقام تحت الأرض الخاص بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأضاف الجيش في بيان أن المجمع الكائن تحت الأرض يقع أسفل المباني الحكومية الإيرانية في وسط طهران.

وقتل خامنئي السبت الماضي، في الافتتاح المتزامن للغارات الإسرائيلية والأمريكية في إيران.

وقال الجيش إن هناك اعتقاد بأن الملجأ يمتد أسفل عدة شوارع وأنه كان لديه الكثير من المداخل، مضيفا أن الهجوم على الموقع "يضعف أكثر قدرات النظام للقيادة والسيطرة".