ألغى الجيش الأميركي بشكل مفاجئ تدريبات عسكرية واسعة النطاق لوحدة القيادة في الفرقة 82 المحمولة جوا في قاعدة "فورت براغ" بولاية كارولاينا الشمالية، وسط تكهنات عن احتمالية إعادة توزيع القوات في منطقة الشرق الأوسط.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة داخل وزارة الدفاع (البنتاغون) أن الإلغاء المفاجئ أثار تكهنات حول اعتزام واشنطن نشر جنود متخصصين في القتال البري ومهام تكتيكية أخرى للانضمام إلى العمليات العسكرية الجارية ضد إيران.
وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون "مضيعة للوقت".
وبرر ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" تصوره بأن الإيرانيين "خسروا كل شيء. خسروا أسطولهم البحري. خسروا كل ما يمكن أن يخسروه".
وردا على سؤال حول تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال فيه إن عملية برية أميركية ستكون "كارثية بالنسبة لهم"، قال ترامب إن هذه "تصريحات عديمة الفائدة".
وكان عراقجي صرح الخميس لقناة "إن بي سي"، أن إيران "مستعدة لكل الاحتمالات" حتى لعملية برية.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "نحن ننتظرهم. نحن واثقون من أننا نستطيع مواجهتهم وأن ذلك سيكون كارثيا بالنسبة لهم".
لكن نقل عن ترامب قوله للشبكة أيضا: "نريد أن ندخل ونُطهّر كل شيء" حسب تعبيره، بينما تختار البلاد قائدا جديدا.