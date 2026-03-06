وبرر ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" تصوره بأن الإيرانيين "خسروا كل شيء. خسروا أسطولهم البحري. خسروا كل ما يمكن أن يخسروه".

وردا على سؤال حول تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال فيه إن عملية برية أميركية ستكون "كارثية بالنسبة لهم"، قال ترامب إن هذه "تصريحات عديمة الفائدة".