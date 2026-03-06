وجاء في تنبيه أمني صادر عن سفارة واشنطن في بغداد "قد تسعى الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع إيران إلى استهداف الفنادق التي يرتادها الأجانب في إقليم كردستان العراق".

وتابعت السفارة:"نحث المواطنين الأميركيين بشدة على المغادرة حالما يتمكنوا من القيام بذلك بأمان، وإعادة النظر في خيارات الإقامة في حال اختيارهم عدم المغادرة".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت قد أصدرت تحذيرا مشابها في وقت سابق الجمعة.

وأكدت الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، الجمعة، أن الأراضي العراقية لن تكون منطلقا لمهاجمة دول الجوار.

وجاء هذا التأكيد وسط تقارير عن احتمال عبور مقاتلين أكراد معارضين إلى إيران.

وشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، خلال اتصال هاتفي، على "رفض الاعتداءات التي تطال عددا من المدن العراقية، بما فيها إقليم كردستان، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا لمهاجمة دول الجوار"، بحسب بيانين صادرين عن الجانبين.

وفي وقت سابق الجمعة، تعرضت مقار تابعة للمعارضة الكردية الإيرانية في شمال العراق للقصف، فيما هددت إيران باستهداف "جميع مرافق" إقليم كردستان إذا دخل مقاتلون منه إلى أراضيها.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق، الخميس، إن واشنطن تدعم شن هجوم من الأكراد على إيران.

وأضاف ترامب لوكالة رويترز: "ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك".

وتابع: "أسوأ سيناريو هو أن نضرب إيران ويستولي شخص ما على السلطة بنفس سوء الشخص السابق".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن " إيران لم تعد تمتلك مرافق للحماية والكشف الجوي"، وأكد أنه "تم تدمير كل شيء في إيران".