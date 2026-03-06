وقد أجرى الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، مشاورات مع أعضاء في مجموعة العمل الدفاعية لاتفاقية (C-SIPA)، الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة الأميركية، والفريق أول جوي السير ريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع في المملكة المتحدة.

وتم خلال الاجتماع استعراض المشهد الأمني الراهن في المنطقة، ولا سيما العدوان الإيراني الآثم الذي يسعى إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين والدول المجاورة.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على متانة الشراكة والتعاون القائمين بين الدول الأعضاء، وتجديد التأكيد على الالتزام المشترك بالتصدي الجماعي للتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وخلال الاجتماع، نوه أعضاء مجموعة العمل الدفاعية بالشراكة الاستراتيجية المرسخة في إطار اتفاقية (C-SIPA)، والتي تكرس جملة من الالتزامات المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون الأمني والردع الجماعي في مواجهة التهديدات الخارجية.

وجدد الشركاء تأكيد الالتزام بمواصلة العمل المشترك لمواجهة أي عدوان خارجي يهدد سيادة أي من الأعضاء وسلامة أراضيه، بما يعكس عمق الروابط التي تجمع دول الدول الأعضاء وتوافق رؤاها حول التدابير الأمنية الكفيلة بصون السلام والاستقرار في المنطقة.