وقال تاجاني في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إن بلاده "قلقة جدا من هذا التصعيد"، مضيفا: "لا نتفهم لماذا قررت إيران مهاجمة دول الخليج مثل الإمارات والكويت وعمان، وأيضا تركيا، من دون أي سبب، فهذه الدول لم تقم بأي عمل سابقا ضد إيران".

وأعرب الوزير الإيطالي عن تضامن بلاده مع الدول الخليجية في مواجهة الهجمات، قائلا: "نحن قلقون من هذا التصعيد الخطير، ونتفهم قلق جميع الدول الخليجية ونعبر لهم عن تضامننا"، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المواطنين الإيطاليين يقيمون في الإمارات.

وأضاف: "هناك أكثر من مئة ألف إيطالي يعيشون بين أبوظبي ودبي، ونشكر السلطات الإماراتية التي تدافع عنا وتساعدنا في عمليات الإجلاء عندما تكون هناك حاجة"، في إشارة إلى التعاون الوثيق بين روما وأبوظبي في التعامل مع التطورات الأمنية.

وفي سياق متصل، أعلن تاجاني أن بلاده اتخذت خطوات عملية لتعزيز حماية حلفائها في المنطقة، موضحا: "قررنا تقديم مساعدات جوية لبعض دول الخليج لمساعدتها وحماية مواطنيها أيضا"، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع نطاق الهجمات الإيرانية.

كما كشف الوزير الإيطالي أن بلاده ستعزز وجودها العسكري في شرق المتوسط، قائلا: "سنرسل مدمرة إلى قبرص للدفاع عنها وعن حلفائنا في المنطقة"، في خطوة تهدف إلى دعم الأمن الإقليمي وردع أي تهديدات محتملة.

وجدد تاجاني موقف بلاده الرافض لطموحات إيران النووية، مؤكدا أن "إيران لن تحصل على سلاح نووي لأن ذلك يشكل خطرا على السلام العالمي".

ودعا وزير الخارجية الإيطالي طهران إلى وقف الهجمات على دول المنطقة، محذرا من أن استمرار التصعيد العسكري يقوض فرص الاستقرار في الشرق الأوسط ويزيد من حدة التوترات الإقليمية.