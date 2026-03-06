ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أجرى سلسلة اتصالات مع وزراء خارجية عرب يوم الخميس، أوضح خلالها أن الحرب يتوقع أن تستمر لعدة أسابيع أخرى.

وأضاف المصدر أن روبيو أكد أن الجهد العسكري يتركز حاليا على تدمير منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، ومخزوناتها، ومنشآت التصنيع.

وشدد روبيو على أن هدف واشنطن ليس "تغيير النظام"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى رغبة الولايات المتحدة في رؤية "أشخاص مختلفين" يديرون البلاد.

وأكد الوزير الأميركي على عدم وجود حوار حالي مع طهران، معتبرا أن أي محادثات في الوقت الراهن قد تقوض الأهداف العسكرية.

ضربة "مركز قيادة الطوارئ"

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، إن طائرات مقاتلة قصفت يوم الجمعة مخبأً شديد التحصين يقع أسفل مجمع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، والذي يعد "مركز قيادة للطوارئ".

وأضاف دفرين أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن مسؤولين إيرانيين كبارا استخدموا الملجأ في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن عمليات التقييم لا تزال جارية لتحديد من كان متواجدا بداخله وقت الهجوم.

تراجع القدرات الصاروخية

في سياق متصل، كشف مسؤولون في واشنطن وتل أبيب عن تراجع حاد في القدرات الهجومية الإيرانية.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، بأن الهجمات الصاروخية الإيرانية انخفضت بنسبة 90 بالمئة.

وقدر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون يوم الخميس أنه تم تدمير نحو 60 بالمئة من منصات إطلاق الصواريخ والمخزونات الإيرانية حتى الآن.