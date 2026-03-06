وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "الجيش هاجم قائدا بارزا في نظام الإرهاب الإيراني في طهران".

ويعد مير حجازي أحد أكثر الشخصيات نفوذا وظلا في الهيكل القيادي الإيراني، حيث يتولى الإشراف على الملفات الأمنية والسياسية الحساسة داخل مكتب المرشد.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف خلال غارة نفذتها نحو 50 طائرة مقاتلة، الملجأ المحصن الذي كان مخصصا للمرشد الإيراني.

وقال الجيش في بيان إن "الملجأ العسكري المحصن تحت الأرض، والواقع تحت المجمع الذي يضم قيادة النظام في وسط طهران، كان مخصصا لاستخدامه من قبل المرشد كمركز قيادة طارئ محصن".

وأوضح أن الملجأ يمتد تحت "العديد من الشوارع في قلب طهران، ويضم مداخل عدة وقاعات اجتماعات لكبار مسؤولي النظام الإرهابي الإيراني".