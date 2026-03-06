وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع سي إن إن: " إيران ليست هي نفسها التي كانت عليها قبل أسبوع. قبل أسبوع كانت قوية، والآن أصبحت بالفعل ضعيفة".

وأعرب عن ثقته بسهولة اختيار قائد جديد، وهو أمر أكد أنه يجب أن يشارك فيه، وقارن المهمة مجددا بفنزويلا، حيث ألقت الولايات المتحدة القبض على نيكولاس مادورو في وقت سابق من هذا العام، ونصّبت نائبته في السلطة.

وتابع ترامب: "ستنجح العملية بسهولة بالغة. ستنجح كما نجحت في فنزويلا . لدينا هناك قائدة رائعة. إنها تقوم بعمل ممتاز. وستنجح العملية كما نجحت في فنزويلا"، في إشارة إلى الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه منفتح على فكرة وجود زعيم ديني في إيران.