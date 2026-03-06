وتابع ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد ذلك، واختيار قائد (قادة) عظيم ومقبول، سنعمل نحن والعديد من حلفائنا وشركائنا الرائعين والشجعان للغاية بلا كلل لإعادة إيران من حافة الدمار"، مضيفاً أنهم سيعملون على تعزيز الاقتصاد الإيراني.

والخميس، شدد ترامب على ضرورة أن يشارك بشكل شخصي في عملية اختيار الزعيم الإيراني القادم.

وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس"، قارن ترامب بين الوضع في إيران وتدخل واشنطن السابق في فنزويلا، مؤكدا حاجة الإدارة الأميركية للمشاركة الشخصية في تقرير مستقبل القيادة في طهران.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده تلقت مبادرات من عدة دول للوساطة بشأن الحرب، مؤكدا في الوقت ذاته أن طهران لن تتوانى عن حماية أمنها القومي.