وقال رايت في مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" على قناة فوكس نيوز "بمجرد أن يصبح ذلك ممكنا، سنواكب السفن عبر المضيق وسنعيد تدفق الطاقة مجددا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء أن البحرية الأميركية ستبدأ بمواكبة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز "في أقرب وقت ممكن"، في محاولة لتفادي اضطراب إمدادات النفط العالمية.