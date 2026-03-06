وأوضح المسؤول الأمني العراقي لوكالة فرانس برس أن "مسيّرة سقطت على مبنى الشحن الجوي في مطار البصرة الدولي"، فيما "سقطت مسيرتان على شركة أميركية في مجمع البرجسية النفطي"، و"مسيّرة رابعة في حقل الرميلة" الذي تديره شركة "بي بي" البريطانية، دون وقوع ضحايا، مع تسجيل أضرار مادية فقط.

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات قوية، الجمعة، قرب مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان شمال العراق، وهو الموقع الذي يضم قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم داعش.

وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من منطقة المطار عقب الانفجارات، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جسيمة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا حادا منذ نحو أسبوع، إثر اندلاع مواجهات شملت الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وتعرض إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي، لسلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، استهدفت في أغلبها مواقع تضم أهدافا أميركية.