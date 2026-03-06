ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، تخطط لعقد اجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في أكبر شركات المقاولات الدفاعية الأميركية في البيت الأبيض ، الجمعة، لمناقشة تسريع إنتاج أسلحة، في الوقت الذي يعمل فيه ⁠ البنتاغون على تجديد الإمدادات التي استنفدت بسبب الضربات الأميركية على إيران وعمليات عسكرية أخرى.

ويؤكد الاجتماع على سعي إدارة ترامب لتعزيز مخزونات الأسلحة بعد أن استنفدت العملية المتعلقة بإيران الذخائر.

وقالت المصادر، إن شركات مثل لوكهيد مارتن وآر.تي.إكس الشركة الأم لشركة رايثون، إلى جانب موردين رئيسيين، تلقوا دعوة لحضور الاجتماع.

وقال مسؤول أميركي لرويترز في وقت سابق ‌هذا الأسبوع إن مفاوضي البنتاغون لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع كبار مقاولي الدفاع بالسرعة التي كانوا يرغبون فيها.

وتواصل الإدارة الأميركية الضغط على شركات المقاولات الدفاعية لإعطاء الأولوية للإنتاج على حساب توزيع الأرباح على المساهمين.

ووقع ترامب في يناير أمرا تنفيذيا لتحديد الشركات التي تعتبر أداءها ضعيفا في تنفيذ العقود بينما توزع الأرباح على

المساهمين.

ضغط على مخزونات الأسلحة

ومنذ حرب روسيا ‌وأوكرانيا في عام 2022 وعمليات إسرائيل العسكرية في ‌ غزة ، سحبت الولايات المتحدة ⁠مخزونات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات، منها أنظمة مدفعية وذخيرة وصواريخ مضادة للدبابات.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز، إن نائب وزير الدفاع ستيف فاينبغ أجرى، في إشارة إلى الاستعدادات الجارية قبيل اجتماع، الجمعة، مكالمة هاتفية مع عدد من الشركات ⁠في قطاع الدفاع مساء الأربعاء، ‌وهو تطور لم يكشف عنه من قبل.

وقال مصدران حكوميان ومسؤول تنفيذي في القطاع إن محور المحادثات هو ⁠الصفقات مع كبار شركات الدفاع مثل شركة لوكهيد مارتن

وفي يناير، أبرمت الشركة عقدا مدته سبع سنوات مع البنتاغون لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية لصاروخها الاعتراضي باك-3 إلى ⁠ألفي وحدة سنويا من حوالي 600 وحدة سابقا.

وأعلنت الشركة أنها تتوقع زيادة إنتاجها من منظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد) إلى 400 وحدة سنويا من 96 وحدة.

وزاد الطلب على أنظمة الدفاع الجوي مثل باك-3 في الولايات المتحدة وحلفائها وسط توترات جيوسياسية متصاعدة والصراع في إيران.

وقد يتزامن اجتماع البيت الأبيض أيضا مع إصدار طلب ميزانية تكميلية بنحو 50 مليار دولار، وهو ما ذكرته رويترز لأول مرة يوم الثلاثاء.