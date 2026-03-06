وقال الجيش الكويتي في منشور على منصة "إكس": "الدفاعات الجوية الكويتية تتعامل حاليا مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، اخترقت أجواء دولة الكويت".

وأفادت وكالة "فرانس برس" بسماع دوي انفجارات جديدة وسط الكويت الجمعة.

كما سُمع دوي انفجارات جديدة في المنامة، الجمعة، حسب "فرانس برس".

وقالت وزارة الداخلية البحرينية على منصة "إكس": "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".