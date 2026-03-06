وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من منطقة المطار عقب الانفجارات، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جسيمة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا حادا منذ نحو أسبوع، إثر اندلاع مواجهات شملت الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وقد تعرض إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي، لسلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدفت في أغلبها مواقع تضم أهداف أميركية.

وكان مصدر في شركة نفط في كردستان العراق صرح لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء بأن غالبية شركات النفط الأجنبية أوقفت الإنتاج موقتا كإجراء احترازي.