وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس": "من المتوقع أن يصل عسكريون أوكرانيون في المستقبل القريب" إلى الخليج.

وأشار إلى أن المحادثات لا تزال قائمة "لتحديد كيفية تحقيق ذلك".

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قد ذكرت أن وزارة الحرب الأميركية تجري محادثات مع أوكرانيا لشراء صواريخ اعتراضية صنعت في كييف، للتصدي لهجمات الطائرات المسيرة الإيرانية.

وأكدت مصادر الصحيفة إلى وجود اهتمام متزايد بالطائرات الاعتراضية الأوكرانية القادرة على إسقاط مسيرات "شاهد" الإيرانية.

وصممت أوكرانيا نظاما دفاعيا يعتمد على صواريخ اعتراضية منخفضة الكلفة يتم إنتاجها بكميات كبيرة، ولا تتجاوز كلفة الواحد منها بضعة آلاف دولار.

واستطاعت الصواريخ الاعتراضية الأوكرانية إسقاط النسخ الروسية من طائرة "شاهد" التي تطلق في أسراب ضد المدن الأوكرانية، علما أن كلفة طائرة شاهد تبلغ نحو 30 ألف دولار فقط، في حين يتجاوز ثمن صاروخ الاعتراض PAC-3 المستخدم في نظام باتريوت 13.5 مليون دولار.

والثلاثاء، عرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استخدام التكنولوجيا الأوكرانية المضادة للطائرات المسيرة من أجل صد هجمات إيران.

وقال إن "خبرة أوكرانيا في التصدي لطائرات شاهد المسيرة تعد حاليا الأكثر تقدما في العالم"، مضيفا: "مع ذلك فإن أي تعاون لحماية شركائنا يجب ألا يأتي على حساب قدراتنا الدفاعية".