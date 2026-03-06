وحسب بيان وزارة الخارجية المصرية: "تناول الاتصال عددا من الملفات الإقليمية الأخرى، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، والسودان والقرن الإفريقي، فضلا عن الأمن المائي المصري".

وجدد وزير الخارجية المصري إدانة ورفض مصر الكامل لاستهداف دول الخليج والأردن والعراق وتركيا وأذربيجان.

وأكد عبد العاطي "موقف مصر الداعي إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من الصراع والعنف، ستكون لها عواقب وخيمة على جميع شعوب المنطقة ومقدراتها".

وحذر الوزير المصري من التداعيات الكارثية والخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع نطاق الصراع، بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي ضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، وتوفير الدعم الكامل للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، لتمهيد الطريق أمام جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في كافة أنحاء القطاع.

كما أكد الوزير رفض مصر لأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، ودعم مصر لجهود الدولة اللبنانية في حصر السلاح وفرض سلطتها وسيادتها على كافة الأراضي اللبنانية.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان، أكد وزير الخارجية ضرورة عدم المساس بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، مشددا على ضرورة دعم مؤسساتها الوطنية.

كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، حيث شدد عبد العاطي على أهمية الحفاظ على أمن وسيادة واستقرار كل من إريتريا والصومال، ووحدة وسلامة أراضيهما، ورفض أي اعتراف بما يسمى "أرض الصومال"، محذرا من تداعيات مثل هذه الخطوات على أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر.

وشدد عبد العاطي على رفض مصر أي إجراءات أحادية على نهر النيل، باعتباره نهرا عابرا للحدود.

وثمن وزير الخارجية الأميركي الجهود المصرية للمساهمة في عمليات إجلاء رعايا العديد من الدول الأجنبية عبر الأراضي المصرية.