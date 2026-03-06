وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية، إن هذه القوات مشاركة ضمن مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووصفت الوزارة الهجوم بـ"العمل العدائي السافر والانتهاك الصارخ لسيادة البحرين، والتهديد المباشر لأمنها واستقرارها وأمن المنطقة".

وأكدت وزارة الخارجية "تضامن قطر الكامل مع البحرين في مواجهة هذا الاعتداء"، وشددت على أن "استهداف منشآت تضم قوات تعمل في إطار منظومة العمل الخليجي المشترك يشكل تصعيدا خطيرا يمس أمن دول مجلس التعاون ويقوض مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول".

وأوضحت الخارجية القطرية أن أفراد القوات البحرية الأميرية القطرية الذين كانوا موجودين في المباني المستهدفة بخير، ولم تسجل بينهم أي إصابات.

واتخذت سفارة قطر لدى البحرين الإجراءات اللازمة لمتابعة أوضاعهم وتأمين سلامتهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة، وفق البيان.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن تقديرها للتعاون والتنسيق الذي أبدته الجهات المعنية في البحرين، في التعامل مع هذا الحادث وضمان سلامة الموجودين في المواقع المستهدفة.

وجددت الوزارة إدانة دولة قطر لكافة الأعمال التي تهدد أمن دول المنطقة وسلامة منشآتها، داعية إلى وقف التصعيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها مخاطر المزيد من التوتر.