وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ موجة هجمات إضافية في بيروت، وقال إنه يهاجم بنى تحتية لحزب الله في الضاحية.

وخلفت الغارات الإسرائيلية ليل الخميس دمارا كبيرا في ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك بعد تحذير إسرائيلي غير مسبوق بالإخلاء، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر مقرات تابعة لحزب الله.

وأظهرت لقطات لـ"فرانس برس" طريقا رئيسيا في أحد أحياء الضاحية مغطى بالكامل بالحطام والغبار، بينما بدت المباني الضخمة المحيطة به متضررة بشكل كبير، من جراء الغارات التي أعقبت الإنذار الإسرائيلي غير المسبوق منذ بدء المواجهة بين حزب الله وإسرائيل على خلفية حرب إيران.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، مقتل 123 شخصا منذ الإثنين، بحسب آخر حصيلة.

وخلت الشوارع تماما من أي حركة إلا من جرافات كانت تعمل على إزالة الركام.

وفي سياق متصل، استهدفت غارة إسرائيلية شقة في مدينة صيدا جنوبي لبنان، داخل مبنى يضم عددا من الشركات والمكاتب.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، بمقتل شخصين في الغارة، وفق المعلومات الأولية.

وقال ​مفوض ⁠الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، إن ‌إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي ‌أصدرها ‌الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية ‌تثير مخاوف ‌شديدة ⁠بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتابع: "أوامر ‌الإخلاء الشاملة هذه ⁠تتعلق بمئات الآلاف من ⁠الأشخاص. هذا الأمر يثير ⁠مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بقضايا النقل القسري".

والجمعة حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من "كارثة إنسانية"، بعد نزوح عشرات الآلاف من بيوتهم إثر أوامر إسرائيلية بالإخلاء.

وقال سلام في كلمة أمام سفراء دول عربية وأجنبية، إن "عواقب هذا النزوح على المستوى الإنساني والسياسي قد تكون غير مسبوقة"، محذرا من "كارثة إنسانية وشيكة".