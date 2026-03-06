وقال هيلي خلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية خلال زيارته إلى قبرص: "مع تغير الظروف في أي صراع يجب أن تكون مستعدا لتكييف الإجراء الذي تتخذه".

وأضاف الوزير: "أقوم بذلك عن طريق إدخال مروحيات مضادة للطائرات المسيّرة بين عشية وضحاها. وسأفعل ذلك خلال الأسبوعين المقبلين لإدخال المدمرة المجهزة بوسائل الدفاع الجوي. أقوم بذلك من خلال الاستعانة بكبار المخططين للمساعدة في تنسيق نوع المساهمة التي بدأت الدول الأخرى بتقديمها الآن. الفرقاطة الألمانية في المنطقة والسفن اليونانية التي انضمت الآن أيضا".

وعند سؤاله مجددا بشأن ما إذا يستبعد مشاركة الطائرات البريطانية في العمليات الهجومية فوق إيران، قال: "كل ما فعلناه كان دفاعيا وقانونيا ومنسقا مع الحلفاء الآخرين. هذه إحدى نقاط القوة العظيمة التي تتمتع بها بريطانيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وشركاؤها منذ فترة طويلة مثل قطر والأردن وقبرص في العمل مع البريطانيين".

وكان هيلي التقى نظيره القبرصي في وقت سابق من الخميس، لتخفيف التوترات بشأن رد بريطانيا على هجمات الطائرات المسيّرة على الجزيرة، على خلفية حرب إيران.

والخميس أعلن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، أنه أمر بإرسال 4 طائرات مقاتلة إضافية من طراز "تايفون" إلى قطر، مع تصاعد حدة الصراع في ‌الشرق الأوسط، مؤكدا أن لدى بريطانيا "الخطة الدفاعية ‌الصحيحة".

وأثار رد ‌بريطانيا بالحذر تجاه الأزمة الإيرانية وهجوم الطائرات المسيّرة على قاعدتها العسكرية الرئيسية في قبرص، ‌شكوكا لدى شركاء لندن ‌حول ⁠فاعليتها العسكرية.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستارمر لعدم تقديمه الدعم الكافي لضرباته ⁠على ‌إيران.

وقال ستارمر في مؤتمر ⁠صحفي إن بريطانيا لديها الخطة ⁠الصحيحة، وإنها بدأت بالفعل بنشر ​معدات عسكرية ⁠في أنحاء ​المنطقة قبل اندلاع الحرب.

وقال ستارمر: "أركز على القيادة بهدوء واتزان بما يخدم المصلحة الوطنية"، مؤكدا أن بريطانيا سترسل 4 طائرات "تايفون" إضافية إلى قطر لتعزيز عملياتها الدفاعية ‌هناك وفي المنطقة.