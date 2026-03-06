وذكرت المصادر أن ائتلافا من جماعات كردية إيرانية يتمركز على الحدود بين إيران والعراق داخل إقليم كردستان العراق، حيث يجري تدريبات للتحضير لمثل هذا الهجوم بهدف إضعاف ‌الجيش الإيراني، تزامنا مع استمرار قصف الولايات المتحدة وإسرائيل مواقع إيرانية.

وشجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوات الكردية الإيرانية في العراق على مهاجمة إيران، مع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وردا على احتمال دخول قوات كردية إلى إيران، قال ترامب لـ"رويترز": "أعتقد أنه أمر رائع أنهم يريدون فعل ذلك، وأنا أؤيدهم تماما".

وذكرت مصادر أمنية أن هجومين بطائرات مسيّرة إيرانية استهدفا معسكرا للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق، الخميس.

ويضم إقليم كردستان العراق معسكرات وقواعد لمجموعات كردية إيرانية معارضة، شنت إيران عليها ضربات متكررة منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط.

وقال ماردين زاهدي من منظمة خبات الكردية الإيرانية، إن "هجومين أصابا مقرنا، مما أسفر عن إصابة اثنين من أفرادنا بجروح طفيفة" في قضاء خبات بمحافظة إربيل، محملا إيران مسؤولية الهجوم.

وقبل ذلك بأقل من ساعة، استهدفت طائرة مسيرة معسكرا تابعا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في قضاء كويسنجق، بحسب ما ذكر مسؤول في الحزب طالبا عدم الكشف عن اسمه.

وكان المعسكر نفسه استهدف بضربة طائرة مسيّرة الثلاثاء.

وتصنف إيران مجموعات معارضة كردية منظمات إرهابية، واتهمتها في السابق بخدمة مصالح غربية أو إسرائيلية.

والأسبوع الماضي، أعلنت 5 فصائل تشكيل تحالف سياسي يسعى إلى إطاحة النظام في إيران، وضمان حق الأكراد في تقرير مصيرهم.