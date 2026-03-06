وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" عبر الهاتف مساء الخميس، برر ترامب تصوره بأن الإيرانيين "خسروا كل شيء. خسروا أسطولهم البحري. خسروا كل ما يمكن أن يخسروه".

وردا على سؤال حول تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال فيه إن عملية برية أميركية ستكون "كارثية بالنسبة لهم"، قال ترامب إن هذه "تصريحات عديمة الفائدة".

وكان عراقجي صرح الخميس لقناة "إن بي سي"، أن إيران "مستعدة لكل الاحتمالات" حتى لعملية برية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "نحن ننتظرهم. نحن واثقون من أننا نستطيع مواجهتهم وأن ذلك سيكون كارثيا بالنسبة لهم".

لكن نقل عن ترامب قوله للشبكة أيضا: "نريد أن ندخل ونُطهّر كل شيء" حسب تعبيره، بينما تختار البلاد قائدا جديدا.

وقال الرئيس الأميركي: "لا نريد شخصا يعيد البناء على مدى 10 سنوات. نريد لهم قائدا جيدا. لدينا بعض الأشخاص الذين أعتقد أنهم سيؤدون عملا جيدا".

ولم يفصح ترامب عن اسم من يقصده، لكنه قال إن هناك جهودا تبذل لضمان عدم مقتلهم في الحرب على إيران التي بدأت السبت.

وأجاب: "نعم، نحن نراقبهم".