وجاءت تصريحات السيسي خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة وطلبة الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.

وأضاف السيسي أن الحرب تمثل "انعكاسا لخطأ في الحسابات والتقديرات"، مشيرا إلى أن مصر واجهت الكثير من الظروف الصعبة والتحديات خلال السنوات الماضية، لكنها مارست "صبراً جميلا" في التعامل مع الإساءات والمؤامرات، وهو ما أثبت نجاحه في إدارة العلاقات مع بعض الدول.

وتطرق الرئيس المصري إلى تداعيات الأزمة الحالية، مشيرا إلى أنها قد تنعكس على الأوضاع الاقتصادية والأسعار، مؤكدا أنه وجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري.

وشدد السيسي على ضرورة عدم استغلال الظروف لرفع الأسعار أو التلاعب باحتياجات المواطنين، قائلا إن البلاد تمر بـ "حالة شبه طوارئ" تتطلب تحمّل المسؤولية.