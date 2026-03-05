وأظهر البث المباشر تصاعد دخان كثيف من فوق أحد المباني في الضاحية الجنوبية، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة عنيفة جدا على منطقة حارة حريك".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد وجه في وقت سابق، عبر مقطع مصور نشره على منصة "إكس"، تحذيرا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فوراً.

وقال أدرعي: "إنذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت، أنقذوا حياتكم وقوموا بإخلاء بيوتكم فورا"، محددا تعليمات الإخلاء لسكان أحياء برج البراجنة والحدث وحارة حريك والشياح.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ اندلاع الحرب مع حزب الله يوم الاثنين ارتفعت إلى 123 قتيلاً و683 جريحا.

وقالت الوزارة في بيان إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ فجر الاثنين ارتفعت إلى 123 شهيدا و683 جريحا"، مشيرة إلى أن الأرقام مرشحة للارتفاع مع استمرار استقبال المستشفيات مزيداً من المصابين.