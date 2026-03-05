وأفاد النيابة في بيان بأن التحقيقات مكنت من تحديد مكان اجتماع المشتبه بهم ووقت توجههم إلى موقع الجريمة، إضافة إلى التعرف على هويات ثلاثة منهم، مشيرا إلى صدور أوامر بضبطهم وإحضارهم دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هوياتهم أو جنسياتهم.

وأضاف البيان أن التحقيقات أظهرت أن منفذي الجريمة ترصدوا سيف الإسلام القذافي في محل إقامته، قبل أن يقتحموا مسكنه ويطلقوا عليه النار من أسلحة رشاشة، ما أدى إلى مقتله.

وأشار ت النيابة إلى أن محققين انتقلوا إلى موقع الحادث، حيث جرت معاينة الجثمان وتوثيق الإصابات، إلى جانب فحص الآثار والأدلة في مكان الجريمة والاستماع إلى شهادات عدد من الأشخاص الذين لديهم معلومات حول الواقعة.

وكان سيف الإسلام القذافي قد اغتيل في الثالث من فبراير الماضي في مدينة الزنتان غرب ليبيا، في حادثة نفذها مسلحون اقتحموا مقر إقامته، وفق ما أفادت به السلطات.

ويعد سيف الإسلام ثاني أكبر أبناء العقيد معمر القذافي وأكبر أبناء زوجته الثانية صفية فركاش. وخلال حكم والده ترأس مؤسسة القذافي للتنمية وأطلق مشروع "ليبيا الغد"، الذي أسفر عن الإفراج عن عدد من معارضي النظام آنذاك.

كما كان سيف الإسلام ملاحقا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.