بحث الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدفاع السعودي، خلال اتصال هاتفي يوم الخميس، أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية، والاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة خلال الأيام القليلة الماضية.