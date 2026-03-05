بحث الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدفاع السعودي، خلال اتصال هاتفي يوم الخميس، أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية، والاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة خلال الأيام القليلة الماضية.
وأدان الجانبان هذه الاعتداءات، معتبرين أنها تمثل انتهاكا واضحا للمواثيق الدولية ولسيادة الدول وأمنها وسلامة شعوبها، لما لها من تداعيات خطيرة على مستقبل الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد الجانبان احتفاظ البلدين بحقهما في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مقدراتهما الوطنية وضمان سلامة المواطنين والمقيمين على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.