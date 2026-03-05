وأدان الشيخ محمد بن زايد، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي أذربيجان مؤكدا تضامن دولة الإمارات معها تجاه كل ما تتخذ من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

من جانبه شكر الرئيس الأذري الشيخ محمد بن زايد لما أبداه من مشاعر صادقة ولموقف دولة الإمارات وتضامنها مع أذربيجان.

كما أكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا العالقة بما يصون أمن الدول ويحفظ سلامة شعوبها ويحول دون تفاقم الأوضاع في المنطقة.