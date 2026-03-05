كما طالب عون من ماكرون العمل على وقف إطلاق النار بأقصى سرعة ممكنة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فورا والتوجّه إلى شمال نهر الليطاني، محذرا من أن أي منزل يستخدم "لأغراض عسكرية" قد يكون عرضة للاستهداف.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أمر إخلاء لسكان جنوب لبنان تمهيدا لهجوم وشيك على المنطقة على وقع التصعيد مع حزب الله.

ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسالة إلى سكان جنوب لبنان، مشددا على ضرورة التوجه فورا إلى شمال نهر الليطاني.

وحذر المتحدث من أن "أي تحرك جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر".

وقال سكان قرى في جنوب لبنان إنهم تلقوا اتصالات ورسائل على هواتفهم تأمرهم بالرحيل.

ويأتي التحذير بعد ضربات على ضاحية بيروت الجنوبية، وتوغّل الجيش الإسرائيلي في بلدة الخيام اللبنانية على بعد نحو 6 كيلومترات من الحدود، الأربعاء، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.