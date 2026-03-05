وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس" نشرت يوم الخميس، قارن ترامب بين الوضع في إيران وتدخل واشنطن السابق في فنزويلا، مؤكدا حاجة الإدارة الأميركية للمشاركة الشخصية في تقرير مستقبل القيادة في طهران.

وأقر ترامب بأن مجتبى خامنئي هو المرشح الأوفر ترجيحا لتولي المنصب، لكنه وصفه بأنه "شخص تافه"، معتبرا أن اختيار نجل المرشد يمثل مضيعة للوقت.

وقال: "يجب أن أشارك في التعيين، تماما كما فعلنا مع ديلسي (رودريغيز) في فنزويلا".

وبرر ترامب موقفه برفض أي زعيم إيراني يتبنى نهج خامنئي السابق، محذرا من أن استمرار السياسات الحالية سيجبر الولايات المتحدة على العودة إلى الحرب "في غضون 5 سنوات".

وأوضح ترامب: "نريد شخصا يجلب الوئام والسلام إلى إيران"، مشيرا إلى أن نجل خامنئي لا يلبي هذا المعيار بالنسبة للإدارة الأمريكية.

وشنت واشنطن، بتنسيق مع إسرائيل، عملية عسكرية واسعة متعددة الجوانب لاستهداف البنية التحتية العسكرية الإيرانية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين في يومها الأول.